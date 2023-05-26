Канадська розвідка: росія ширить фейки про збіднений уран

росія заявила про нібито небезпеку радіоактивного забруднення через використання Україною бронебійних снарядів із збідненим ураном.

Про це йдеться у повідомленні розвідувального управління Збройних сил Канади в Twitter.

"Немає жодної радіоактивної хмари чи іншої незвичної радіологічної активності в Україні. Радіоактивність довколишнього середовища в Європі контролюється різноманітними рівнями європейських урядів та Спільним дослідним центром Єврокомісії", – написано в твітті.

Зазначається, що рф використовує нестачу публічних знань стосовно танкових боєприпасів зі збідненим ураном, намагаючись викликати надмірне громадське занепокоєння на Заході.

"Заяви росії – це складова дезінформаційної кампанії, покликаної зменшити підтримку надання Заходом допомоги Україні", – заявили у канадській розвідці та наголосилт, і що рф продовжує поширювати неправдиву інформацію.