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Канадська розвідка стверджує, що Китай втручався у вибори – Reuters

09 квітня 2024, 08:33
Канадська розвідка стверджує, що Китай втручався у вибори – Reuters
Фото: ЕРА
Пекін намагався збільшити підтримку тих кандидатів, які вважалися "прокитайськими" або "нейтральними".

Канадські спецслужби заявили, що Китай втручався у вибори, що відбувалися в країні у 2019 та 2021 роках.

Про це пише Reuters.

В обох випадках метою втручання була спроба домогтися ліпшого результату для кандидатів, яких у Пекіні вважали прихильними до політики КНР або ж нейтральними.

В обох виборчих кампаніях перемогу зрештою здобула партія чинного прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який під тиском опозиції доручив провести розслідування щодо можливого китайського впливу на волевиявлення.

У розвідці роблять висновок, що через відсутність юридичних та політичних наслідків іноземне втручання в Канаду стає надто легким. 

Китайвійна в Україніросія окупантиканадська розвідка

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