Канадський міністр вперше за останні чотири роки відвідає Китай – Reuters

Канада прагне співпраці з Китаєм у боротьбі з кліматичною кризою, попри напруженість у відносинах.

Міністр навколишнього середовища Канади Стівен Гільбо вирушить до Пекіна для участі в переговорах про боротьбу зі зміною клімату та збереження біорізноманіття, ставши першим канадським міністром, який відвідає Китай за останні чотири роки.

Про це повідомляє Reuters.

Місяць тому посол США з питань клімату Джон Керрі відвідав Пекін для аналогічних дискусій. Інші країни G7, включаючи Францію та Німеччину, також відправляли своїх представників з питань зміни клімату після зняття обмежень на поїздки через COVID-19.

"Я сподіваюся, що ми зможемо провести відкриті та відверті розмови про низку питань, пов'язаних зі зміною клімату", - сказав Гільбо.

За його словами, і Канада, і Китай є великими джерелами викидів, і можливо, є способи співпраці для країн.

Гільбо візьме участь у щорічній зустрічі Китайської ради з міжнародного співробітництва з питань навколишнього середовища та розвитку (CCICED), консультативної групи з питань клімату при уряді Китаю, яка відбудеться 28-30 серпня.

Гільбо сказав, що двома важливими питаннями, які він хоче обговорити, є скорочення викидів метану та глобальна ціль з відновлюваної енергетики, яка обговорюється напередодні конференції ООН із питань зміни клімату, що відбудеться пізніше цього року.

Канадський міністр також сказав, що хоче продовжити роботу за підсумками саміту ООН з питань природи, організованого Канадою під головуванням Китаю наприкінці минулого року, який завершився укладенням глобальної угоди про захист екосистем, що підтримують половину світової економіки.

Канада прагне співпраці з Китаєм у сфері клімату, попри напруженість у відносинах, включаючи нещодавні звинувачення у втручанні Пекіна у вибори в країні.

Напруженість між Китаєм та Канадою зросла наприкінці 2018 року, коли канадська поліція затримала фінансового директора китайської компанії Huawei Technologies Co, після чого Пекін заарештував двох канадців за звинуваченням у шпигунстві. Усі троє були звільнені у 2021 році.