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Кандидат Трампа у віцепрезиденти каже про потребу просувати "прийнятний мир" для України

07 серпня 2024, 10:57
Кандидат Трампа у віцепрезиденти каже про потребу просувати
Польща США
За його словами, це може зробити лише той президент США, "якого поважає путін".
Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс заявив, що необхілно просувати "прийнятний мир" для України.
 
Про це повідомляє Голос Америки.
 
Так, під час передвиборчого заходу у Філадельфії найближчий союзник Трампа сказав, що "потрібно вірити у мир та принести його в цей регіон". Венс також заявив, що "українцям не вистачає військових", не уточнивши, на чому базуються ці висновки.
 
Крім того, кандидат на посаду віцепрезидента повторив, що росія б ніколи не напала на Україну, якби той був главою Білого дому. За його словами, принести мир в Україну може лише перемовник, якого поважає російський диктатор путін.
 
"Чи тут хтось такий є? Очевидно, ми зараз - серед упередженої публіки, але чи хтось тут вважає, що путін поважає Камалу Гарріс? Вона всіх вас боїться. І вона точно не зможе сісти в аудиторії з путіним та просувати прийнятний мир", - стверджує Венс.
 
Він додав, що у зовнішній політиці США "мають важелі для перемовин, завдяки яким можна відключати енергію чи перекривати доступ до неї там, де є погані хлопці".
 

Джей Ді Венс відомий гучними заявами проти України. Він, наприклад, виступав категорично проти американської військової допомоги Києву.

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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