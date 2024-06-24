Кандидат у очільники уряду Франції проти відправки далекобійної зброї в Україну

Крім того, він виступає проти направлення французьких військових на фронт в Україну.

Кандидат у прем'єри Франції та лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла заявив, якщо обійме посаду, то не відправлятиме в Україну далекобійну зброю для ударів по території рф та французьких інструкторів.

"Подібними заявами він підтвердив перепозиціонування "Національного об'єднання", яке протягом останніх двох років намагалося стерти свої симпатії до росії, так і не зумівши повністю звільнитися від підозр, що підживлювалися постійною невизначеністю партії з цього питання", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що він не назвав, яку допомогу слід очікувати Києву, якщо він обійме посаду прем'єра Франції, але одразу чітко встановив "червоні лінії" та табу для своїє держави. Так, для нього неприпустиме постачання Україні ракет дальнього радіуса дії та озброєнь, якими можна завдавати удари по території росії, щоб "уникнути будь-якого ризику ескалації". Крім того, він виступає проти направлення французьких військових на фронт в Україну, про що регулярно згадує президент країни Еммануель Макрон.