Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Кандидат у президенти Польщі пообіцяв не допустити Україну в НАТО

22 травня 2025, 20:29
Кандидат у президенти Польщі пообіцяв не допустити Україну в НАТО
Фото: Getty Images
Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький пристав на вимоги лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена.
Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький офіційно пристав на вимоги лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена в обмін на підтримку у другому турі. Серед них - обіцянка не пускати Україну в НАТО.
 
Про це повідомляє TVN 24.
 
Як повідомляє видання, Менцен запросив Навроцького для розмови на своєму YouTube-каналі. Він наголосив, що хоче таким чином допомогти виборцям, кого з кандидатів на посаду президента підтримати у другому турі. Аналогічне запрошення отримав і опонент Навроцького, представник правлячої партії Рафал Тшасковський.
 
Під час розмови Менцен розпитував Навроцького про пункти своєї декларації, яку він називає "Менценівська вісімка". Це перелік вимог, які він підготував для своїх двох співрозмовників.
 
Водночас декілька пунктів цієї декларації стосувалися й України.
 
Наприклад, пункт 4 звучить так: "Я не дозволю відправляти польських солдатів на територію України". Навроцький погодився з цим пунктом.
 
Пункт 5 звучить так: "Я не підпишу закон про ратифікацію вступу України до НАТО", і з ним кандидат у президенти також погодився.
 
"Звичайно, сьогодні дискусія щодо вступу України до НАТО є абсолютно безпідставною. Вступ України до НАТО поставить весь Північноатлантичний альянс у стан війни з рф", - прокоментував він.
 
Після цього Навроцький в прямому ефірі підписав декларацію Менцена.

 

Польщавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Політика
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Переклад iPress – 22 травня 2025, 16:49
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Політика
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2025, 11:28
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Політика
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 22 травня 2025, 08:40
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Політика
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 21 травня 2025, 13:06
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Політика
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Переклад iPress – 21 травня 2025, 12:27
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Політика
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Переклад iPress – 20 травня 2025, 23:21
Хамство росіян українців не дивує. Дивує тільки толерантність Трампа до нього – Енн Епплбом
Cуспільство
Хамство росіян українців не дивує. Дивує тільки толерантність Трампа до нього – Енн Епплбом
Переклад iPress – 20 травня 2025, 16:01
Обрання Нікушора Дана. Який меседж надіслали румуни? – Atlantic Council
Політика
Обрання Нікушора Дана. Який меседж надіслали румуни? – Atlantic Council
Переклад iPress – 20 травня 2025, 12:17
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється