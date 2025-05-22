Кандидат у президенти Польщі пообіцяв не допустити Україну в НАТО

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький пристав на вимоги лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена.

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький офіційно пристав на вимоги лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена в обмін на підтримку у другому турі. Серед них - обіцянка не пускати Україну в НАТО.

Про це повідомляє TVN 24.

Як повідомляє видання, Менцен запросив Навроцького для розмови на своєму YouTube-каналі. Він наголосив, що хоче таким чином допомогти виборцям, кого з кандидатів на посаду президента підтримати у другому турі. Аналогічне запрошення отримав і опонент Навроцького, представник правлячої партії Рафал Тшасковський.

Під час розмови Менцен розпитував Навроцького про пункти своєї декларації, яку він називає "Менценівська вісімка". Це перелік вимог, які він підготував для своїх двох співрозмовників.