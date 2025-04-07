Кандидат у президенти Румунії хоче припинити експорт українського зерна

Понта аргументує своє рішення необхідністю захисту румунських фермерів.

Кандидат у президенти Румунії Віктор Понта обіцяє припинити експорт українського зерна через румунські порти.

Колишній прем'єр-міністр Румунії та кандидат у президенти Віктор Понта заявив, що в разі перемоги на виборах заблокує транзит українського зерна через румунську територію.

Про це повідомляє Reuters.

Понта аргументує своє рішення необхідністю захисту румунських фермерів, які, за його словами, постраждали через пріоритетний доступ українського зерна до портової інфраструктури країни.

Румунія з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну відіграла ключову роль у транзиті українського збіжжя, забезпечивши експорт близько 29 мільйонів тонн через чорноморський порт Констанца.

Попри намір заблокувати український аграрний транзит, Понта заявив, що підтримає інші заходи допомоги Україні, зокрема транзит зброї та навчання українських пілотів.

Крім того, він висловив готовність "захищати" сусідню Молдову, якщо вона зазнає нападу з боку росії.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року в першому турі президентських виборів у Румунії несподівано лідирував кандидат ультраправих поглядів Келін Джорджеску. Проте за два дні до другого туру Конституційний суд країни анулював результати через виявлене російське втручання у вибори, що включало кібератаки та пропаганду через TikTok.

Нові вибори заплановані на травень 2025 року, а Джорджеску було відсторонено від участі через кримінальне розслідування щодо підбурювання до дій проти конституційного ладу.