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Кандидат у президенти Румунії планує припинити допомогу Україні

04 грудня 2024, 21:33
Кандидат у президенти Румунії планує припинити допомогу Україні
Фото: zn.ua
Джорджеску вважає, що зупинення допомоги Україні нібито допоможе закінчити війну

Калін Джорджеску у разі перемоги на президентських виборах у Румунії збирається зупинити допомогу Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Ультраправий політик запевнив, що якщо він переможе на виборах, то військова допомога Україні та допомога в експорті українського зерна припиниться.
 
"Як я можу погодитися на це? Це неможливо. Румунія та румунський народ понад усе", – заявив він.
 
Калін каже, "неможливо уявити", щоб у сусідній країні в центрі Європи тривала війна.
 
"Тому пріоритетом, безумовно, буде те, що ця війна в Україні має бути негайно зупинена", – додав Джорджеску.
 
Відповідаючи на запитання щодо обов'язкових щорічних витрат на оборону у розмірі 2% від ВВП для країн НАТО, політик заявив, що Румунія "не має ні перед ким зобов'язань".
 
"Витрати на оборону у розмірі 2% від ВВП наддругорядне, мене це навіть не цікавить", – додав політик.
Румуніявійна в Україніросія окупанти

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