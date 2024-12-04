Кандидат у президенти Румунії планує припинити допомогу Україні

Джорджеску вважає, що зупинення допомоги Україні нібито допоможе закінчити війну

Калін Джорджеску у разі перемоги на президентських виборах у Румунії збирається зупинити допомогу Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Ультраправий політик запевнив, що якщо він переможе на виборах, то військова допомога Україні та допомога в експорті українського зерна припиниться.

"Як я можу погодитися на це? Це неможливо. Румунія та румунський народ понад усе", – заявив він.

Калін каже, "неможливо уявити", щоб у сусідній країні в центрі Європи тривала війна.

"Тому пріоритетом, безумовно, буде те, що ця війна в Україні має бути негайно зупинена", – додав Джорджеску.

Відповідаючи на запитання щодо обов'язкових щорічних витрат на оборону у розмірі 2% від ВВП для країн НАТО, політик заявив, що Румунія "не має ні перед ким зобов'язань".

"Витрати на оборону у розмірі 2% від ВВП наддругорядне, мене це навіть не цікавить", – додав політик.