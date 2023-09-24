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Кандидат у президенти США виступив проти членства України в НАТО і допомоги

24 вересня 2023, 09:57
Кандидат у президенти США виступив проти членства України в НАТО і допомоги
Джерело: .ukrinform
За його словами, це не в інтересах США.

Претендент у можливі кандидати у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс виступив проти членства України в НАТО та фінансової допомоги.

Про це йдеться у подкасті The Glenn Beck Program.

"Я не думаю, що членство України в НАТО є в наших безпекових інтересах. Все, що це дасть, – більше зобов’язань для нас. Тож якщо нам додається більше зобов’язань, які вигоди ми отримуємо натомість?" – сказав він.

Окрім того, американський політик заявив, що припинив би фінансову допомогу Україніі, якби став президентом. Ба більше, він звинуватив Україну, що "вона не використовує важелі впливу, щоб закінчити війну".

Додамо, що на початку політичних гонок Десантіс закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після критики він назвав путіна "воєнним злочинцем".

 

 

НАТОреспубліканцічленстворосія окупантивійна в Україн

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