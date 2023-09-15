Кандидат в прем'єри Словаччини Фіцо підсадив країну на "газову голку" росії

Проросійський експрем'єр Роберт Фіцо замішаний в стосунках з російським "Газпромом" і листувався з президентом путіним знову пробує попасти в парламент.

Про це пише Informnapalm.

Видання дізналось про це в результаті дослідження матеріалів витоку з пошти заступника голови Держдуми росії Олександра Бабакова.

Всі дані розслідувачам передала група "Кібер Спротив".

Фіцо часто дотримується вкрай правих консервативних поглядів, відомий антизахідними висловлюваннями і підтримкою дій москви.

Проте вдалося з'ясувати розслідувачам, важливою причиною такої лояльності до Кремля для Фіцо стали газові зв'язки. В пошті Бабакова було виявлено цікавий лист від листопада 2013 року, коли росія максимально тиснула на українську владу і вимагала відмовитися від підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Тоді заступника голови Держдуми рф Бабаков отримав лист від Фуада Узбекова - радника до "Газпром-експорту" і заступника гендиректора "КазДержГазу" і директора австралійської (фактично російської) компанії Carpathian Resources, яка мала активи у Чехії і раптово продавла все "Газпрому".

В листі також було звернення Фіцо до путіна, який розписав цей документ на керівника "Газпрому" Олексія Міллера.

"По їдеї, оскільки ці документи опинилися на розгляді у російського газового гіганта, Бабаков, як людина, що курує енергетичний сектор і діяльність РФ за кордоном, мав бути в курсі", - пише видання.

Фіцо писав путіну, що Словаччина встановила державний контроль над головною газовою компанією АТ "Словацька газова промисловість", що дозволяє державі забезпечити можливість впливати на ціну газу для словацьких споживачів. Словацький колишній прев’єр ще згадав, що ця компанія є "значним партнером ВАТ "Газпром".

Тоді майже весь газ у Словаччині мав російське походження тоді є Фіцо запропонував путіну створити в Словаччині 2 підземні газові сховища, які через "Газпром" виступатимуть газовим хабом для Європи.

"Далі – цікавіше. Незрозуміло чому, але листа Путіну з описом доцільності підтримати проєкт надсилає Володимир Якунін – колишній розвідник і на той момент директор російської залізниці. Цей лист можна повністю розбирати на цитати, що показують справжні плани Росії щодо використання енергоресурсів у якості зброї", - йдеться в розслідуванні.

Якінун заявив, що саме Фіцо особисто на переговорах із Міллером запропонував "Газпрому" варіант спільного управління словацькою ГТС шляхом входження росіян у капітал "Словацької газової промисловості".

"Це може дати можливість кардинально вирішити проблему недопущення реверсних постачань газу з Європи до України", – йдеться в листі. Іншими словами, ми не повинні допустити сходження України з російської газової голки.

За словами Якуніна, реалізація ПСГ у Словаччині закладе основи нової стратегії експорту газу до Європи на користь національної безпеки росії.

Тобто Фіцо, ймовірно, розумів, що посилює вплив росії та "Газпрому" в Словаччині.

Крім того, Фіцо отримував козир "низькі ціни на газ", щоб посилювати свій вплив у Словаччині і підтримка росіян дозволяла фінансувати його партію.

І тому при Фіцо підписав контракт до 2028 року, де договір передбачав транспортування близько 700 млрд кубів газу.

В 2014 року рф і Словаччина підписали ще один контракт – на постачання російської нафти до 2029 року.

Глибокою була і співпраця між країнами і в атомній енергетиці: постачання ядерного палива і модернізацію словацьких АЕС росіянами.

Нагадаємо, що парламентські вибори у Словаччині призначено на 30 вересня і якщо партія Фіцо Smer виграє, то країна може кардинально змінити не лише політичний курс щодо підтримки України, а й підсісти на "газову голку" рф.