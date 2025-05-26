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ПОЛІТИКА

Кандидата в президенти Польщі Навроцького звинувачують у сутенерстві — в країні спалахнув скандал

26 травня 2025, 15:58
Кандидата в президенти Польщі Навроцького звинувачують у сутенерстві — в країні спалахнув скандал
Фото: Getty Images
Скандал набирає обертів.

У Польщі спалахнув гучний скандал навколо кандидата на посаду президента Кароля Навроцького.

Видання Onet опублікувало розслідування, в якому йдеться про його можливу причетність до організації проституції в часи, коли він працював охоронцем у Grand Hotel у Сопоті. За даними журналістів, двоє колишніх колег Навроцького, які працювали з ним у готелі, підтвердили, що він та інші охоронці нібито надавали клієнтам готелю послуги повій.

Обидва свідки погодилися дати свідчення в суді, але побажали залишитися анонімними через побоювання за власну безпеку. Один із них розповів:

"Я побачив, як Кароль зайшов до готелю з проституткою та її "опікуном". Вони сіли в ліфт і поїхали до клієнта. Це був шок для мене".

Після публікації розслідування у мережі розпочалася хвиля політичних та громадських коментарів. Представник штабу кандидата від опозиції Рафала Тшасковського, Цезари Томчик, заявив:

"Або суд у виборчому порядку, або Навроцький справді був сутенером".

Міністр у справах ЄС Адам Шлапка нагадав, що сутенерство в Польщі карається до 5 років ув'язнення, згідно зі статтею 204 Кримінального кодексу.

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський іронізував:

"Нехай той, хто в молодості ніколи не пробував сутенерства, перший кине камінь".

На захист Навроцького став президент Анджей Дуда, заявивши, що "кожен мав свою молодість", і що молоді хлопці, "особливо сильні та мужні", поводяться, як "маленькі ведмеді чи тигри".

Свою думку висловили й інші політики. Депутатка KO Агнешка Помаська написала:

"Я не знала цього. Кароль Навроцький був також сутенером. Він займався підбором повій для готелю в Сопоті. Цей самий Кароль, який претендує на найвищу посаду в Польщі. Ось такого кандидата обрав Качинський, з Богом і традиційними цінностями на вустах".

Євродепутат КО Кшиштоф Брейза заявив:

"Якщо Навроцький і його штаб не звернуться до суду, сутенер Навроцький має назавжди зникнути з публічного життя".

Інші коментатори назвали цю історію "цвяхом у труну президентської кампанії" Навроцького.

Скандал набирає обертів і може суттєво вплинути на перебіг передвиборчої гонки в Польщі.

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