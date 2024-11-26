Канцлер Австрії Карл Негаммер ініціює переговори між Києвом і москвою

Він висловив переконання, що нейтралітет його країни можна використовувати з користю.

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер запропонував новообраному президенту США Дональду Трампу провести мирні переговори між Києвом та москвою на території його нейтральної країни.

Про це повідомляє PULS 24.

"Розмова з Дональдом Трампом дуже швидко зосередилася на російсько-українській війні. Він запитав мене про мою оцінку, тому що я був одним з небагатьох, хто зустрічався з Путіним і Зеленським. Він також виклав мені свою точку зору. І ми дуже швидко перейшли до розмови про те, наскільки важливий мир і наскільки важливо, щоб війна припинилася", – зазначив Негаммер.

Політик наголосив, що запропонував Австрію як хороше місце для переговорів, як нейтральну країну.

Відповідаючи на запитання, чи хоче Трамп зменшити військову підтримку України, федеральний канцлер підкреслив, що у нього склалося враження, що новий президент США дуже емоційно, в позитивному сенсі, думає про припинення війни.

"Він дуже зацікавлений у тому, щоб зброя замовкла", – додав він.