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Канцлер Австрії підтвердив свою участь у Саміті миру

22 травня 2024, 18:49
Канцлер Австрії підтвердив свою участь у Саміті миру
Фото: yugopolis.ru
Україна розраховує на розширення співпраці з Австрією.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером, під час якої той підтвердив свою участь у Саміті миру у Швейцарії.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram-каналі.

"Подякував канцлеру за підтримку нашого Саміту миру у Швейцарії – зокрема, підтвердженням своєї участі та активною роботою із залучення інших країн", – ідеться у повідомленні президента України.

Глава держави наголосив, що Україна також цінує внесок Австрії в гуманітарне розмінування українських територій і розраховує на розширення цієї співпраці.

"Обговорив із федеральним канцлером Австрії участь австрійського бізнесу у відновленні України та скоординував із ним майбутні спільні заходи", – додав Зеленський.

Участь у Саміті миру в Швейцарії підтвердили пів сотні країн та організацій із 160 запрошених. Наразі підтвердили свою участь у саміті президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та інші.

Австріявійна в Українісаміт мируросія-агресор

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