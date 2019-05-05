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Канцлер Австрії пропонує карати країни, які пропускають нелегалів в ЄС

Правоцентристська Народна партія Курца активізує свою кампанію перед виборами до Європейського парламенту
Канцлер Австрії Себастьян Курц закликав до перегляду Лісабонського договору Європейського союзу і жорстких дій щодо країн, які впускають нелегальних мігрантів.
Канцлер Австрії пропонує карати країни, які пропускають нелегалів в ЄС Фото: OSCE

"Необхідний новий договір з більш чіткими санкціями для країн-членів, які накопичують борги, покарання для країн, які пропускають нелегальних мігрантів без їх реєстрації, а також наслідки для порушників норм права і ліберальної демократії", - повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Він сказав, що "багато що змінилося" після Лісабонського договору 2007 року, вказуючи на єврозону, міграційні кризи і Brexit.

Слід зазначити, що перегляд договору вимагатиме одностайної згоди всіх країн-членів ЄС.

Курц також висловив скептицизм з приводу будь-якої співпраці між правоцентристською Європейською народною партією, до якої належить його політична сила, і ультраправими партіями в Європарламенті.

Нагадаємо, що в серпні проти голови МВС Італії Маттео Сальвіні розпочали розслідування через мігрантів, яких уряд понад тиждень відмовлявся пустити в країну.

 

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05 05 2019 21:49
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