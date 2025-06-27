Канцлер Австрії розраховує на Берлін як головного союзника у міграційному питанні

Між країнами політиків зростає напруженість через жорсткі заходи Берліна на внутрішньому кордоні.

Канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив, що вважає канцлера Німеччини Фрідріха Мерца ключовим партнером у радикальному скороченні нелегальної міграції до Європи.

“Нам потрібне рішення, щоб гарантувати проведення процедур на зовнішньому кордоні. Захист наших внутрішніх кордонів у Шенгенській зоні не може бути останнім рішенням. Це може бути лише екстреним рішенням”, – сказав Штокер в подкасті POLITICO Berlin Playbook, говорячи про заяви про надання притулку.

Штокер підкреслив, що ради мати партнера в особі Фрідріха Мерца, який має дуже схожу позицію у темі нелегальних мігрантів.

За словами політика, він розглядає Австрію як “піонера” у просуванні жорсткішої європейської політики щодо заяв про надання притулку. Німеччина давно відкидає деякі жорсткіші європейські міграційні пропозиції, але прихід Мерца змінив цю парадигму.