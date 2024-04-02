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ПОЛІТИКА

Канцлер Австрії скликає Раду нацбезпеки після арешту російського шпигуна

02 квітня 2024, 08:19
Канцлер Австрії скликає Раду нацбезпеки після арешту російського шпигуна
Фото: yugopolis.ru
Причиною цього став нещодавній арешт російського шпигуна в країні.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер вирішив скликати Раду національної безпеки на 9 квітня. 

Про це повідомляє Kurier.

"Є звинувачення в шпигунстві проти Егісто Отта, колишнього співробітника BVT (Федеральне відомство із захисту конституції та боротьби з тероризмом - ред.)", - заявив Нехаммер.

За його словами, ці звинувачення серйозні. Вони тепер мають бути роз'яснені судовими органами.

"З іншого боку, ситуація з безпекою в республіці має бути оцінена і роз'яснена. Ми повинні не допустити, щоб російські шпигунські мережі загрожували нашій країні шляхом проникнення в політичні партії", - додав він.

Сьогодні Віденський окружний суд у кримінальних справах засудив до попереднього ув'язнення колишнього співробітника BVT Еджісто Отта.

Австріяшпигунстворосія загроза

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