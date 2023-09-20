Канцлер ФРН закликав остерігатися "уявних мирних рішень" щодо війни рф проти України

Канцлер Німеччини попередив про неприпустимість миру на умовах, що суперечать волі України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи перед Генеральною Асамблеєю ООН наголосив на важливості участі глобальної спільноти у пошуках шляху мирного врегулювання війни рф проти України, але застеріг від укладання миру на умовах, що суперечать волі Києва.

Про це повідомляє DW.

Шольц також наголосив, що не можна забувати про те, що за цю війну несе відповідальність росія.

"І президент росії може закінчити її (війну - ред.) будь-якої миті одним-єдиним наказом", - додав він.

Канцлер Німеччини підкреслив, що для того, аби глава кремля владімір путін припинив війну, він повинен зрозуміти, що держави ООН серйозно налаштовані щодо дотримання своїх принципів.

"У XXI столітті немає місця ревізіонізму та імперіалізму", - сказав Шольц.

Також він закликав остерігатися "уявних мирних рішень", які містять слово "мир" лише у своїй назві.

"Адже світ без свободи означає придушення. Світ без справедливості означає диктатуру. Це нарешті мають зрозуміти і в москві", - наголосив канцлер Німеччини, додавши, що війна рф проти України веде до нестерпних наслідків по всій земній кулі.

"Важливим і правильним є те, що у пошуках мирного рішення задіяно весь світ", - сказав Шольц, водночас попередивши про неприпустимість укладання миру на умовах, які суперечать волі України.