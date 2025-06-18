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ПОЛІТИКА

Канцлер Німеччини: Ізраїль виконує "брудну роботу" Заходу в боротьбі з Іраном

18 червня 2025, 10:19
Канцлер Німеччини: Ізраїль виконує
джерело DR
Він вважає, якби не Ізраїль, то світ уже міг би мати справу з терором і ядерною зброєю одночасно.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Ізраїль, здійснюючи операції проти Ірану, виконує "брудну роботу" за весь Захід. Водночас політик різко розкритикував іранський режим.

Свою позицію позицію він озвучив під час саміту G7 у Канаді та в інтерв’ю німецьким телеканалам ZDF і ARD.

В етері ZDF Мерц заявив, що вдячний Ізраїлю за його дії проти Ірану. "Це брудна робота, яку Ізраїль робить для нас усіх", — сказав канцлер і наголосив на тому, що Захід також зазнає наслідків політики Тегерана.

Мерц звинуватив іранську владу в поширенні терору у світі. За його словами, режим мулл несе відповідальність за теракти, вбивства та підтримку радикальних угруповань, таких як "Хезболла" та Хамас. Він підкреслив, що напад Хамасу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року "ніколи не був би можливим без підтримки з боку Тегерана".

"Я висловлюю велику повагу до того, що ізраїльська армія й керівництво країни наважилися на рішучі дії. Інакше ми, можливо, роками були б свідками терору з боку цього режиму — і, можливо, вже з ядерною зброєю в руках", — додав він.

В окремому інтерв’ю телеканалу ARD німецький канцлер заявив, що в Ірані править терористичний режим, і зазначив: "Було б добре, якби йому прийшов кінець".

Висловлювання Мерца прозвучали на тлі зростання напруженості між Ізраїлем та Іраном, а також дискусій у світі щодо шляхів реагування на загрози з боку Тегерана.

Зокрема президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Дональда Трампа, закликаючи його збільшити участь у врегулюванні війни на Близькому Сході. На думку французького лідера, Вашингтон має значний вплив, щоб сприяти припиненню бойових дій між Ізраїлем та Іраном.

"Питання в тому, чи готовий президент Трамп запровадити набагато сильніші санкції проти росії, якщо москва не дотримуватиметься запропонованого США перемир’я", — сказав Макрон на спільній пресконференції з прем’єр-міністрами Данії Метте Фредеріксен та Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном.

НімеччинаІзраїльІранФрідріх Мерц

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