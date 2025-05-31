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ПОЛІТИКА

Канцлер Німеччини Мерц уперше зустрінеться з Трампом у Вашингтоні

31 травня 2025, 19:44
Канцлер Німеччини Мерц уперше зустрінеться з Трампом у Вашингтоні
Wikipedia
Однією з тем перемовин стане підтримка України.

У середу, 5 червня, канцлер Федеративної Республіки Німеччина Фрідріх Мерц здійснить офіційний візит до столиці США, де в нього запланована зустріч із главою Білого дому Дональдом Трампом.

Про це повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус.

За словами представника уряду, Мерц вирушить до США ввечері 4 червня. У Вашингтоні він проведе перемовини з американським президентом, після чого політики матимуть спільний обід і візьмуть участь у пресконференції.

Ключовими темами двосторонньої зустрічі стануть стратегічна співпраця між США та Німеччиною, а також актуальні глобальні виклики — зокрема, війна росії проти України, ескалація на Близькому Сході та питання міжнародної торгівлі.

Це буде перша особиста зустріч між Мерцом і Трампом. Раніше, 8 травня, лідери вже мали телефонну розмову, під час якої обговорювали, зокрема, збройну агресію росії проти України.

Німеччинапідтримка УкраїниФрідріх Мерц

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