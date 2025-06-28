Канцлер Німеччини не бачить сенсу в розмовах із путіним

Мерц також прокоментував позицію президента США Дональда Трампа щодо путіна, зазначивши, що той "демонструє дедалі більший скептицизм і стає критичнішим".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі не має наміру вести телефонні розмови з президентом росії владіміром путіним. За його словами, подібні контакти в минулому не призводили до деескалації війни проти України, а навпаки — супроводжувалися новими атаками.

Про це повідомляє DW.

"Останній візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до москви росія зустріла масованим бомбардуванням Києва та лікарні. А після телефонної розмови мого попередника, Олафа Шольца, росіяни завдали удару по дитячій лікарні", — наголосив Мерц.

"Якщо це результати таких контактів, я б утримався від них надовго", — додав він.

Мерц також прокоментував позицію президента США Дональда Трампа щодо путіна, зазначивши, що той "демонструє дедалі більший скептицизм і стає критичнішим".

"У Європі є спільна позиція щодо оцінки цієї війни. Я вважаю, що президент Трамп поступово наближається до неї", — сказав канцлер.

Тим часом президент росії владімір путін на полях економічного форуму в Санкт-Петербурзі заявив, що відкритий до діалогу з Фрідріхом Мерцом. Канцлер Німеччини цю ініціативу проігнорував.