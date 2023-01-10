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ПОЛІТИКА

Канцлер Німеччини не виключив передачу Києву танків Leopard

10 січня 2023, 07:31
Канцлер Німеччини не виключив передачу Києву танків Leopard
Канцлер Німеччини Олаф Шольц не виключив передачу Києву танків Leopard, але заявив, що Німеччина не піде на такий крок самостійно.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у ході заходу Соціал-демократичної парті, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що, як і раніше, переконаний у необхідності координувати постачання зброї в Україну з союзниками.

За словами Шольца, західні союзники витратили "довгий час на підготовку, обговорення та організацію цього".

"Німеччина не піде на це сама. Німеччина завжди залишатиметься єдиною зі своїми друзями та союзниками", - сказав Шольц, додавши, що все інше було б безвідповідально в такій небезпечній ситуації.

Раніше повідомлялось, що Польща розглядає передачу Україні німецьких танків Leopard.

Німечинадопомога УкраїніШольцLeopard

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