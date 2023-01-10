Канцлер Німеччини не виключив передачу Києву танків Leopard
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у ході заходу Соціал-демократичної парті, повідомляє Reuters.
Він зазначив, що, як і раніше, переконаний у необхідності координувати постачання зброї в Україну з союзниками.
За словами Шольца, західні союзники витратили "довгий час на підготовку, обговорення та організацію цього".
"Німеччина не піде на це сама. Німеччина завжди залишатиметься єдиною зі своїми друзями та союзниками", - сказав Шольц, додавши, що все інше було б безвідповідально в такій небезпечній ситуації.
Раніше повідомлялось, що Польща розглядає передачу Україні німецьких танків Leopard.