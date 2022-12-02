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ПОЛІТИКА

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав путіна вивести війська з України

02 грудня 2022, 14:57
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав путіна вивести війська з України
Олаф Шольц засудив російські атаки на цивільну інфраструктуру України під час телефонної розмови з путіним та закликав російського диктатора вивести російські війська з території України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив російські атаки на цивільну інфраструктуру України під час телефонної розмови з путіним та закликав російського диктатора вивести російські війська з території України, пише Handelsblatt.  путін відхилив таку пропозицію.

Німецький канцлер та президент росії також обговорили світову продовольчу ситуацію, яка стала особливо напруженою внаслідок російської загарбницької війни в Україні.

Олаф Шольц підкреслив рішучість Німеччини підтримувати Україну в забезпеченні її обороноздатності від російської агресії.

Крім того, Шольц наполягав на тому, що дипломатичне рішення, яке включало виведення російських військ, має бути знайдено якомога швидше.

За словами речника уряду Хебестрайта, лідери домовилися залишатися на зв'язку.


Німеччинавійська РосіїПутінУкраїнаШольцвійська

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