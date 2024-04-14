Канцлер Німеччини прибув до Китаю з триденним візитом

В КНР Олаф Шольц планує обговорити китайську підтримку росії.

Про це повідомляє Reuters.

Сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц приїхав у Китай, щоб зміцнити торговельні зв’язки з головним партнером та вирішити розбіжності щодо його підтримки кремля.

Канцелр з кількома німецькими ген директорами розпочав свою подорож у південно-західному мегаполісі Чунцин.

Він відвідає Шанхай і Пекін, де зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном.

Цей візит Шольца стане найтривалішим до будь-якої країни з моменту вступу на посаду.

Після прибуття канцлер Німеччини засудив удари Ірану по Ізраїлю, сказав його речник.

Німецькі офіційні особи заявили, що Пекін може зіграти позитивну роль у охолодженні швидкої ескалації напруженості на Близькому Сході.

Також Шольц відвідає завод водневих паливних елементів німецького постачальника автомобілів Bosch, привернувши увагу до зони зростання напруженості.