Канцлер Німеччини прибув до Китаю з триденним візитом
Про це повідомляє Reuters.
Сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц приїхав у Китай, щоб зміцнити торговельні зв’язки з головним партнером та вирішити розбіжності щодо його підтримки кремля.
Канцелр з кількома німецькими ген директорами розпочав свою подорож у південно-західному мегаполісі Чунцин.
Він відвідає Шанхай і Пекін, де зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном.
Цей візит Шольца стане найтривалішим до будь-якої країни з моменту вступу на посаду.
Після прибуття канцлер Німеччини засудив удари Ірану по Ізраїлю, сказав його речник.
Німецькі офіційні особи заявили, що Пекін може зіграти позитивну роль у охолодженні швидкої ескалації напруженості на Близькому Сході.
Також Шольц відвідає завод водневих паливних елементів німецького постачальника автомобілів Bosch, привернувши увагу до зони зростання напруженості.