Канцлер Німеччини прибув до Вашингтона на першу зустріч з Трампом

Це перша зустріч лідерів з моменту вступу Мерца на посаду.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Вашингтона на зустріч з президентом Дональдом Трампом. Це буде першим живим спілкуванням лідерів з моменту вступу Мерца на посаду.

Про це пише DW.

Як вказують журналісти, серед тем розмови Трампа та Мерца буде війна в Україні, реакція НАТО на зовнішні загрози, а також митні суперечки між Європою та Америкою. Німецький канцлер давав зрозуміти, що у Вашингтоні він не буде "прохачем", а впевнено відстоюватиме позиції Європи.

Початок зустрічі запланований на 18:30 у Білому домі. Зустріч з пресою має початись о 18:45.

Зазначається, що до цього політики тільки спілкувалися телефоном. Вони один раз бачились, але то було багато років тому у Нью-Йорку. Зараз, як вказують журналісти, Трамп та Мерц звертаються один до одного за іменами, а також постійно обмінюються повідомленнями.