Канцлер Німеччини різко розкритикував удари Ізраїлю по Газі

Заяви Мерца пролунали на тлі зростаючого суспільного невдоволення діями Ізраїлю.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сьогодні, 27 травня, виступив з найсуворішою доганою на адресу Ізраїлю, розкритикувавши масовані повітряні удари по Газі як такі, що більше не виправдовуються необхідністю боротьби з Хамас і "більше не піддаються розумінню".

Ця заява, зроблена на пресконференції у Фінляндії, відображає більшу готовність німецьких політиків найвищого рангу критикувати поведінку Ізраїлю після атак Хамас 7 жовтня 2023 року.

Про це пише Reuters.

Схожу критику висловив і міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Крім того, Соціал-демократична партія закликала зупинити експорт озброєнь до Ізраїлю, щоб уникнути ризику причетності Німеччини до воєнних злочинів.

В агентстві додають, що така зміна тону є суттєвою для країни, керівництво якої дотримується політики особливої відповідальності перед Ізраїлем — так званої Staatsräson — через спадщину Голокосту, скоєного нацистами.

Німеччина разом зі США була одним із найвідданіших союзників Ізраїлю, однак заяви Мерца пролунали на тлі перегляду політики ЄС щодо Ізраїлю, а також погроз "конкретних дій" з боку Великої Британії, Франції та Канади через ситуацію в Газі.

"Масовані військові удари Ізраїлю по Сектору Гази більше не мають для мене жодної логіки. Я не бачу, як вони сприяють боротьбі з тероризмом... У цьому сенсі я ставлюся до цього дуже, дуже критично. Я теж не був серед тих, хто сказав це першим... Але мені здавалося і здається, що настав момент, коли я мушу публічно заявити: те, що зараз відбувається, вже не піддається розумінню", — заявив Мерц у місті Турку, Фінляндія.