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Капітана російського судна звинувачують у крадіжках українського зерна

10 липня 2023, 17:11
Капітана російського судна звинувачують у крадіжках українського зерна
Фото з вільного доступу
Йому вже повідомили про підозру.

Капітану російського судна "АНТ" повідомили про підозру у порушенні порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію Кримського півострова та виїзду з неї.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

росіянину інкримінують ч. 2 ст. 332-1 КК України.

За даними слідства, капітан судна "АНТ" здійснив сім заходів до закритих морських торговельних портів Севастополя та Керчі для завантаження награбованим українським зерном. Він періодично вимикав автоматичну ідентифікаційну систему AIS та вносив до неї фіктивні відомості стосовно курсу судна, що прямувало нібито в порти рф, а насправді – в закриті морські порти окупованого Криму.

зернокрадіжкавійна в Україніросія окупанти

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