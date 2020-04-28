Карантин у Києві: що не відкриватимуть до наступного етапу

Послаблення обмежень щодо їх відвідування буде наступним етапом

На першому етапі послаблень карантину в Києві зачиненими залишаться школи та торгові центри.

Про це написав мер міста Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі, передає РБК - Україна.

Зокрема, не відкриватимуть:

школи

дитячі садочки

дитячі майданчики

спортивні майданчики

прибережні зони відпочинку.

Послаблення обмежень щодо їх відвідування буде наступним етапом.

Окремо мер зазначив, що великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють.

У Києві можуть почати послаблювати карантин з 12 травня. Наступні два тижні будуть вирішальними.

Раніше мер міста Віталій Кличко представив поетапний план ослаблення карантину в Києві. Зокрема, він зазначив, що громадський транспорт на першому етапі послаблення карантину буде працювати в обмеженому режимі. Метро у Києві відкриється тільки за рішенням уряду. Роботу приміського транспорту урядовці пообіцяли відновити в першу чергу.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали.