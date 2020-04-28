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Карантин у Києві: що не відкриватимуть до наступного етапу

Послаблення обмежень щодо їх відвідування буде наступним етапом
На першому етапі послаблень карантину в Києві зачиненими залишаться школи та торгові центри.
Карантин у Києві: що не відкриватимуть до наступного етапу rbc.ua/

Про це написав мер міста Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі, передає РБК - Україна.

Зокрема, не відкриватимуть:

  • школи
  • дитячі садочки
  • дитячі майданчики
  • спортивні майданчики
  • прибережні зони відпочинку.

Послаблення обмежень щодо їх відвідування буде наступним етапом.

Окремо мер зазначив, що великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють.

enlightened У Києві можуть почати послаблювати карантин з 12 травня. Наступні два тижні будуть вирішальними.

Раніше мер міста Віталій Кличко представив поетапний план ослаблення карантину в Києві. Зокрема, він зазначив, що громадський транспорт на першому етапі послаблення карантину буде працювати в обмеженому режимі. enlightened Метро у Києві відкриється тільки за рішенням уряду.enlightened Роботу приміського транспорту урядовці пообіцяли відновити в першу чергу.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали.

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28 04 2020 14:20
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