Карантин у Києві: що не відкриватимуть до наступного етапу
Про це написав мер міста Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі, передає РБК - Україна.
Зокрема, не відкриватимуть:
- школи
- дитячі садочки
- дитячі майданчики
- спортивні майданчики
- прибережні зони відпочинку.
Послаблення обмежень щодо їх відвідування буде наступним етапом.
Окремо мер зазначив, що великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють.
У Києві можуть почати послаблювати карантин з 12 травня. Наступні два тижні будуть вирішальними.
Раніше мер міста Віталій Кличко представив поетапний план ослаблення карантину в Києві. Зокрема, він зазначив, що громадський транспорт на першому етапі послаблення карантину буде працювати в обмеженому режимі. Метро у Києві відкриється тільки за рішенням уряду. Роботу приміського транспорту урядовці пообіцяли відновити в першу чергу.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали.
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