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Кароль Навроцький переміг на президентських виборах Польщі

02 червня 2025, 08:07
Кароль Навроцький переміг на президентських виборах Польщі
Фото: Karol Nawrocki / Facebook
За нього віддали голоси 50,89% виборців
У Польщі підрахували 100% протоколів із виборчих дільниць на виборах президента, які відбулися 1 червня.
 
Про це повідомляє сайт виборчої комісії.
 
Переміг кандидат від опозиційної партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький, за нього проголосувало 50,89% виборців.
 
Його опонент – проєвропейський мер Варшави Рафал Тшасковський – набрав 49,11% голосів.
 
Оприлюднені ввечері 1 червня екзитполи спочатку віддавали перевагу Тшасковському, у нього було 50,3% голосів проти 49,7%. Оновлені дані опитування продемонстрували, що лідер змінився – 50,7% віддали Навроцькому, Тшасковський набрав 49,3% голосів.
 
У голосуванні взяло участь понад 20 млн поляків.
 
Нагадаємо, що Навроцький 9 січня 2025 року Навроцький висловився проти членства України в ЄС і НАТО через питання Волинської трагедії. У МЗС України йому відповіли, що неприпустимо робити заяви, які підіграють зусиллям москви "зруйнувати українсько-польську дружбу й порозуміння".

 

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