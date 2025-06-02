Кароль Навроцький переміг на президентських виборах Польщі

У Польщі підрахували 100% протоколів із виборчих дільниць на виборах президента, які відбулися 1 червня.

Переміг кандидат від опозиційної партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький, за нього проголосувало 50,89% виборців.

Його опонент – проєвропейський мер Варшави Рафал Тшасковський – набрав 49,11% голосів.

Оприлюднені ввечері 1 червня екзитполи спочатку віддавали перевагу Тшасковському, у нього було 50,3% голосів проти 49,7%. Оновлені дані опитування продемонстрували, що лідер змінився – 50,7% віддали Навроцькому, Тшасковський набрав 49,3% голосів.

У голосуванні взяло участь понад 20 млн поляків.