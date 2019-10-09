Карпюк розповів про тортури в Росії

Колишній політв'язень Микола Карпюк розповів в ефірі телеканалу ATR, що його катували під час ув'язнення в ізоляторі тимчасового утримання №1 у Владикавказі.

"Як тільки стемніє, виводять у коридор, наручники, руки за спину, надягають на голову целофановий пакет, скотчем перемотують, вата, щоб знизу нічого не бачив, і виводять. Хвилин 10-15 ми їдемо, заводять в якесь приміщення, піднімають на 4-й поверх, клема до пальця правої ноги, клема до пальця правої руки або до інших частин тіла, і починає йти струм крізь тіло. Різними періодами, ривками, упродовж певного часу. Неприємне таке відчуття. Це те, що зі мною робили. Потім привозять туди, в ІТТ, кімната для допитів - клітка металева метр на метр, там стілець. І вночі, упродовж доби, не дають спати. Тільки починаєш закривати очі, вони через кожні дві години змінюються, ці ось менти, і відразу "Не спати! Не спати!" - не дають спати", - розповів він.

За його словами, після чотирьох ночей тортур він просто знепритомнів.

"Чотири ночі були тортури, на п'яту ніч тортур уже не було, але в цю ніч, через те, що я не спав, не давали спати, я просто знепритомнів, увійшов у стан марення ... І потім я прокинувся вже в камері, на шосту добу мене перевели в камеру", - повідомив Карпюк.

Карпюк також повідомив, що в ІТТ катували Станіслава Клиха.

"Мені ще пощастило, до мене вони поставилися трошки по-іншому. А те, що відбувалося зі Станіславом Клихом... Його потім привозили, в клітку садили, заводили в камеру, прив'язували за спину браслетами до ліжка, ставили на коліна і всю ніч не давали спати, кричали "На коліна!", "Не вставати!", "Не рухатися!", - згадав Карпюк.

Нагадаємо, що про тортури в Росії і окупованому нею Криму заявляли багато інших політв'язнів, наприклад, Олександр Стешенко, Євген Панов, Андрій Захтей.