Карпюк розповів про тортури в Росії
"Як тільки стемніє, виводять у коридор, наручники, руки за спину, надягають на голову целофановий пакет, скотчем перемотують, вата, щоб знизу нічого не бачив, і виводять. Хвилин 10-15 ми їдемо, заводять в якесь приміщення, піднімають на 4-й поверх, клема до пальця правої ноги, клема до пальця правої руки або до інших частин тіла, і починає йти струм крізь тіло. Різними періодами, ривками, упродовж певного часу. Неприємне таке відчуття. Це те, що зі мною робили. Потім привозять туди, в ІТТ, кімната для допитів - клітка металева метр на метр, там стілець. І вночі, упродовж доби, не дають спати. Тільки починаєш закривати очі, вони через кожні дві години змінюються, ці ось менти, і відразу "Не спати! Не спати!" - не дають спати", - розповів він.
За його словами, після чотирьох ночей тортур він просто знепритомнів.
"Чотири ночі були тортури, на п'яту ніч тортур уже не було, але в цю ніч, через те, що я не спав, не давали спати, я просто знепритомнів, увійшов у стан марення ... І потім я прокинувся вже в камері, на шосту добу мене перевели в камеру", - повідомив Карпюк.
Карпюк також повідомив, що в ІТТ катували Станіслава Клиха.
"Мені ще пощастило, до мене вони поставилися трошки по-іншому. А те, що відбувалося зі Станіславом Клихом... Його потім привозили, в клітку садили, заводили в камеру, прив'язували за спину браслетами до ліжка, ставили на коліна і всю ніч не давали спати, кричали "На коліна!", "Не вставати!", "Не рухатися!", - згадав Карпюк.
Нагадаємо, що про тортури в Росії і окупованому нею Криму заявляли багато інших політв'язнів, наприклад, Олександр Стешенко, Євген Панов, Андрій Захтей.
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