Карта бойових дій у подкасті з Зеленським викликала обурення

На відео показали повністю окупованими Крим і чотири області України, що не є правдою.

Американський подкастер Лекс Фрідман в інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським показав некоректну карту бойових дій в Україні. На відео показали повністю окупованими Крим і чотири області України, що не є правдою.

Під час тригодинного подкасту, опублікованого на Youtube-каналі Офісу президента у неділю, 5 січня, з'явилася карта України, де уся територія держави зображена жовтим кольором. Водночас Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області, а також Крим – червоно-жовтим.

Замальованими опинилися усі території цих регіонів, включаючи і населені пункти, які не перебувають під окупацією російською армією. "Окупованим" опинився і Херсон, який Сили оборони звільнили ще восени 2022 року, і обласний центр Запоріжжя, який ніколи не був в окупації.

Відомий американський подкастер Лекс Фрідман записав трьохгодинну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Ще до їхньої зустрічі чи не головним питанням стала мова інтервʼю. Фрідман, який має українське походження і певний час жив у Києві, запропонував спілкуватися російською — української він не знає. Багатьох українців ця пропозиція обурила. Врешті-решт, Фрідман і Зеленський зустрілися в Києві й поговорили про війну, мир, путіна і Трампа одразу трьома мовами — російською, англійською та українською. Коли і цього не вистачало, а емоції переповнювали, президент переходив на матюки.

"Не потрібно говорити, що санкції будуть введені, якщо він агресор вторгнеться, перейде кордони чи почне вбивати. Це х**ня, вибачте", ‒ сказав Зеленський, вживши емоційний вислів, який Фрідман, володіючи російською мовою, зрозумів без перекладу.

Під час розмови ведучий перепитав, чи Зеленський мав на увазі, що Україна не отримала необхідної допомоги від партнерів до початку повномасштабної війни. Президент відповів ствердно.

"Я вважаю, що ні. Ми не отримували реальної допомоги… Якщо вважати допомогою лише слова, то ми отримали її багато, навіть більше, ніж потрібно", ‒ підкреслив він.