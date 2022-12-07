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CУСПІЛЬСТВО

"Карта повітряних тривог" - такий Google-запит став найпопулярнішим серед українців цього року

07 грудня 2022, 17:33
Фото: з вільного доступу
Американська компанія Google презентувала списки найпопулярніших запитів українців в 2022-му році.
Про це повідомляє Google Trends.
 
Найпопулярнішою десяткою запитів українців цьогоріч складається зі слів "Карта повітряних тривог", "Новини України", "єДопомога", "Карта України", "жириновський", "Арестович", "путін", "Холостяк 2022", "Байрактар" та "Гостомель".
 
Ба більше, у категорії "Персона року" можна знайти Олексія Арестовича, володимира путіна, Віктора Медведчука, привид Києва, Валерія Залужного, Оксану Марченко, Юрія Подоляку, Бориса Джонсона, Віталія Кіма та Ненсі Пелосі.
 
Google також показав ТОП-10 запитів категорії "Українська географія" - Гостомель, Буча, Маріуполь, Чорнобаївка, Кременчук, Балаклія, Херсон, острів Зміїний, Миколаїв та Славутич.
 
"Покупками року" у пошуку для українців стали генератор, сіль, бронежилет, марка «руський корабль», свічки, павербанк, інвертор 12в - 220в, книги єДопомога, калій йодид та Starlink.
 
У категорії "Що таке?" українці найбільше шукали значення слів SWIFT, ленд-ліз, надзвичайний стан, НАТО, воєнний стан, паляниця, Байрактар, дефолт, загальна мобілізація та блекаут.
 
Зазначається, що Google також оприлюднив популярні пошуки в Україні на тему "Пішли назавжди". В неї потрапили Володимир Жириновський, Руслана Писанка, Юрій Шатунов, королева Єлизавета ІІ, Леонід Кравчук, Михайло Горбачов, Борис Мойсєев, Кирило Стремоусов, Леонід Куравльов та Денис Кірєєв.
Googleкарта Україниповітряна тривога

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