Картину Караваджо, від якої відмовився Лувр, виставили на аукціон за $170 млн
Продавці картини наполягають, що це картина належить пензлю Караваджо. Вони розраховують продати картину вже цього літа, повідомляє Guardian.
Велика картина, на якій Юдита відрізає голову Олоферну, була випадково знайдена на горищі в Тулузі в 2014 році. Вкрита пилом і в потічках від води, вона все одно виглядала справжнім витвором мистецтва. Після наукового аналізу експерти з історії мистецтв датували картину 1607 року і прийшли до висновку, що вона належить руці Караваджо. Картина пролежала два роки в спальні Еріка Туркіна, експерта з живопису середньовіччя.
Фото: @Cabinet Turquin
У 2016 році французький уряд заборонив вивозити картину за межі Франції, щоб надати Лувру час подумати. Музей прийняв рішення її не купувати, але Ерік Туркін стверджує, що відмова Лувру зовсім не означає, що це не Караваджо. Оціночна вартість картини - $ 170 млн - це 15-річний бюджет музею, і в ньому вже експонуються три прекрасних полотна Караваджо.
Фото: @Cabinet Turquin
Всього в світі існує 68 картин Караваджо, і тільки чотири з них знаходяться в приватних колекція. Туркін зазначив. Що це "не картина для вітальні або їдальні", і припустив, що найімовірніше картину придбає якийсь музей.
Власник картини, організатор торгів Лабарбе, розповів, що кілька років тому, коли був пограбований будинок, де зберігалася картина, злодії не забрали її тому, що подумали, що вона буде нікому не потрібна. Одна з причин, чому ця картина не була раніше знайдена, полягає в тому, що Караваджо до 1950-х років не був модний художником, тому його спадщина нікого не цікавила.
Також, у Румунії знайшли викрадену 6 років тому картину художника Пабло Пікассо "Голова арлекіна". Її викрали у 2012 році з нідерландського музею Кюнстгал у Роттердамі.
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