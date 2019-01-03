Картину Караваджо, від якої відмовився Лувр, виставили на аукціон за $170 млн

У 2016 році французький уряд заборонив вивозити картину за межі Франції, щоб надати Лувру час подумати. Музей прийняв рішення її не купувати, але Ерік Туркін стверджує, що відмова Лувру зовсім не означає, що це не Караваджо. Оціночна вартість картини - $ 170 млн - це 15-річний бюджет музею, і в ньому вже експонуються три прекрасних полотна Караваджо.



Фото: @Cabinet Turquin

Всього в світі існує 68 картин Караваджо, і тільки чотири з них знаходяться в приватних колекція. Туркін зазначив. Що це "не картина для вітальні або їдальні", і припустив, що найімовірніше картину придбає якийсь музей.

Власник картини, організатор торгів Лабарбе, розповів, що кілька років тому, коли був пограбований будинок, де зберігалася картина, злодії не забрали її тому, що подумали, що вона буде нікому не потрібна. Одна з причин, чому ця картина не була раніше знайдена, полягає в тому, що Караваджо до 1950-х років не був модний художником, тому його спадщина нікого не цікавила.