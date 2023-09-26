Касетні ATACMS можуть з'явитися в Україні вже наступного тижня – Newsweek

Ракети ATACMS з'являться на фронті наступного тижня.

Україна найближчими днями отримає зелене світло на отримання вироблених у США ракет із касетними боєприпасами великої дальності.

Про це повідомляє Newsweek.

"Цього тижня, ймовірно, буде схвалено рішення щодо касетних ракет HIMARS", - заявив Ден Райс, який зараз є президентом Американського університету в Києві, посилаючись на розмови з "американськими особами, що приймають рішення, та американцями, які мають реалізувати їх доставку в Україну".

Ден Райс, колишній офіцер армії США і випускник Вест-Пойнта, раніше працював спеціальним радником українського головнокомандувача генерала Валерія Залужного, консультуючи з американської зброї, яка могла б допомогти переламати ситуацію проти повномасштабного вторгнення Росії, що почалося.

"Отримання схвалення HIMARS DPICM на цьому тижні змінить правила гри, - сказав Райс. - І без необхідності навчання та змін, вони, швидше за все, з'являться на полі бою наступного тижня, що матиме величезне значення. Коли ці ракети запускаються, вони долають звуковий бар'єр. Для мене це звук свободи.

Райс уже кілька місяців працює з американськими законодавцями та представниками Пентагону, наполягаючи на модернізації боєприпасів, які, допоможу виграти війну, надавши українським силам спустошувати російські командні пункти, логістичні центри та маршрути постачання на окупованих територіях півдня України.

Київ уже давно наполягає на ракетах ATACMS, версії яких можуть доставляти тверду фугасну боєголовку на 300 кілометрів. Версії ракет із касетними боєприпасами мають меншу дальність дії та розкидають сотні бомб над цільовою областю.

Білий дім послідовно відмовлявся постачати будь-яку версію ATACMS через побоювання з приводу внутрішніх запасів і побоювань, що її використання Україною може спровокувати ескалацію заходів у відповідь з боку Москви.

Президент Джо Байден, схоже, готовий дати зелене світло передачі ATACMS після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на Генеральній асамблеї ООН минулого тижня в Нью-Йорку. Яка версія зброї та скільки ракет буде поставлено, залишається неясним, як і терміни постачання.

Райс вважає, що ракета ATACMS M39 з дальністю польоту трохи більше 100 миль (160 км), а також ракети меншої дальності M26 і M26A1 - всі вони озброєні касетними боєприпасами - можуть стати потужною зброєю для українських військових і сходинками на шляху до ракети найдальшої дальності. з однією боєголовкою.

Брифінги з високопоставленими законодавцями "допомогли комітетам Палати представників і Сенату з міжнародних відносин і збройних сил краще зрозуміти, що є сімейством касетних боєприпасів для гаубиць і HIMARS", сказав Райс.

"Один високопоставлений представник сказав мені, що це припускає компроміс. Раніше вони вважали, що вибір був бінарним - або все, зі 190-мильною системою ATACMS з одиночною боєголовкою, або нічого", - повідомив він.

Ракети M26 та M26A1 запускаються із шестиракетних блоків HIMARS та інших західних реактивних систем залпового вогню. Найбільший ATACMS M39 запускається як одна ракета з використанням іншої підвіски, встановленої на тих же машинах.

Райс заявив, що американські ракети з касетними боєприпасами, які призначені для утилізації, але ще не знищені, можуть бути швидко передані на озброєння України.

"Їх планується знищити, тому їхня балансова вартість становить 0 доларів. Насправді вартість негативна, оскільки вартість знищення значна в порівнянні з доставкою в Україну. Таким чином, республіканці, які не хочуть витрачати гроші на Україну, не можуть сперечатися. Це смертельно і безкоштовно", - сказав він.