Касетні боєприпаси стримують наступ окупантів в районі Куп'янська та Лимана – WP

Ця зброя значно уповільнює просування ворога.

Касетні боєприпаси допомагають ЗСУ стримувати наступ ворога на Куп'янському та Лиманському напрямках. Загарбники просто бояться атакувати.

Про це повідомляє The Washington Post

.Журналісти видання поспілкувалися з українськими артилеристами на Харківщині, які працюють з касетними снарядами від США. За словами військових, ці боєприпаси, звісно, не можуть пробити російські війська, які ховаються в окопах. При цьому вони становлять небезпеку для незахищених піхотинців, які наступають.

"Головна перевага в тому, що противник тепер дуже боїться йти на штурм", – наголосив Станіслав, військовослужбовець 14-ї механізованої бригади.

За словами солдатів, російські підрозділи, що наступають з бронетехнікою та піхотою, зупиняють свій поступ уперед, аби дозволити військам сховатися від осколків, які рикошетять. Тепер окупанти впізнають касетні бомби за свистом, який вони видають, прямуючи у їхній бік.

Цей потенціал особливо важливий з точки зору стримування наступу російських військ у районі Лимана та Куп'янська. Аналітики наголошують: Москва змушує Україну захищати ці міста у той час, коли Києву потрібні солдати для контрнаступу на півдні. Тож наявність зброї, яка уповільнює просування росії, дозволяє Україні зберігати сили.