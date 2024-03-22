Карлес Пучдемон оголосив, що братиме участь у виборах в Каталонії.

Колишній регіональний президент у вигнанні після незаконного референдуму, передає агенція Bloomberg.

Карлес Пучдемон, каталонський сепаратист, який очолив невдалу спробу відокремитися від Іспанії, прагне повернутися на посаду регіонального президента.

Після шести з половиною років вигнання Пучдемон повертається до Іспанії і планує очолити свою партію на травневих виборах до регіонального уряду Каталонії. Після того, як прем'єр-міністр Педро Санчес оголосив амністію сотням каталонських активістів, включаючи його самого, Пучдемон заявив у четвер, що він повинен скористатися можливістю і спробувати повернути собі президентське крісло.

Повернення Пучдемона стане переломним моментом в іспанській політиці і розлютить консервативну опозицію. Він був демонізований на більшій частині країни після проведення незаконного референдуму про незалежність у 2017 році, але отримав нову можливість, коли минулорічні національні вибори залишили Санчесу та його соціалістам кілька додаткових місць, щоб здобути третій термін на посаді президента. Суперечлива угода дозволила Санчесу залишитися при владі в обмін на амністію.

"Через шість з половиною років я можу з гордістю сказати, що всі спроби змусити нас здатися, принизити нас або капітулювати провалилися", - заявив 61-річний Пучдемон на прес-конференції в південнофранцузькому місті Ельна перед аудиторією своїх соратників і прихильників.

"Ця можливість повинна бути використана з усіма наслідками, а також з усіма зобов'язаннями", - додав він.

Пучдемон закликав інші партії, що виступають за незалежність, приєднатися до нього в широкому націоналістичному фронті на виборах, щоб мати більше шансів на перемогу. Інша головна сепаратистська партія негайно дала зрозуміти, що не зацікавлена в цьому.

Санчес заявив, що результат липневих виборів змусив його зробити "доброчесність необхідністю", оскільки він намагався зібрати більшість після падіння підтримки свого головного партнера.

Проте наразі неясно, чи зможе 52-річний Санчес зміцнити свою владу після кількох бурхливих місяців. Повернення Пучдемона на передову політику не допоможе.

Закон про амністію викликав величезну напругу в Іспанії, причому не лише серед опозиції та її прихильників, але й серед суддів, бізнес-груп і навіть членів власної партії Санчеса.

Але це лише одне з питань, що підвищують температуру в іспанському політикумі. Відколи прем'єр-міністр уклав угоду з сепаратистами, навколо нього кружляють повідомлення про корупцію та податкові махінації з боку осіб, наближених як до Санчеса, так і до ключових фігур опозиції.

Консервативна Народна партія, найбільша група в парламенті, назвавши соціалістів Санчеса партією "повій і корупції". Соціалісти у відповідь заявили, що президентка мадридського регіону Ізабель Діас Аюсо отримує вигоду від корупції свого партнера.

Це чітка стратегія уряду, який атакує Аюсо, щоб відвернути увагу від амністії та скандалу з масками для обличчя, заявив речник Аюсо.