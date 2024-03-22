Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Каталонський сепаратист повертається до Іспанії з планами відновити владу – Bloomberg

22 березня 2024, 18:47
Каталонський сепаратист повертається до Іспанії з планами відновити владу – Bloomberg
Фото: dpa-international.com
Карлес Пучдемон оголосив, що братиме участь у виборах в Каталонії.

Колишній регіональний президент у вигнанні після незаконного референдуму, передає агенція Bloomberg

Карлес Пучдемон, каталонський сепаратист, який очолив невдалу спробу відокремитися від Іспанії, прагне повернутися на посаду регіонального президента.

Після шести з половиною років вигнання Пучдемон повертається до Іспанії і планує очолити свою партію на травневих виборах до регіонального уряду Каталонії. Після того, як прем'єр-міністр Педро Санчес оголосив амністію сотням каталонських активістів, включаючи його самого, Пучдемон заявив у четвер, що він повинен скористатися можливістю і спробувати повернути собі президентське крісло.

Повернення Пучдемона стане переломним моментом в іспанській політиці і розлютить консервативну опозицію. Він був демонізований на більшій частині країни після проведення незаконного референдуму про незалежність у 2017 році, але отримав нову можливість, коли минулорічні національні вибори залишили Санчесу та його соціалістам кілька додаткових місць, щоб здобути третій термін на посаді президента. Суперечлива угода дозволила Санчесу залишитися при владі в обмін на амністію.

"Через шість з половиною років я можу з гордістю сказати, що всі спроби змусити нас здатися, принизити нас або капітулювати провалилися", - заявив 61-річний Пучдемон на прес-конференції в південнофранцузькому місті Ельна перед аудиторією своїх соратників і прихильників. 

"Ця можливість повинна бути використана з усіма наслідками, а також з усіма зобов'язаннями", - додав він. 

Пучдемон закликав інші партії, що виступають за незалежність, приєднатися до нього в широкому націоналістичному фронті на виборах, щоб мати більше шансів на перемогу. Інша головна сепаратистська партія негайно дала зрозуміти, що не зацікавлена в цьому.

Санчес заявив, що результат липневих виборів змусив його зробити "доброчесність необхідністю", оскільки він намагався зібрати більшість після падіння підтримки свого головного партнера.

Проте наразі неясно, чи зможе 52-річний Санчес зміцнити свою владу після кількох бурхливих місяців. Повернення Пучдемона на передову політику не допоможе.

Закон про амністію викликав величезну напругу в Іспанії, причому не лише серед опозиції та її прихильників, але й серед суддів, бізнес-груп і навіть членів власної партії Санчеса.

Але це лише одне з питань, що підвищують температуру в іспанському політикумі. Відколи прем'єр-міністр уклав угоду з сепаратистами, навколо нього кружляють повідомлення про корупцію та податкові махінації з боку осіб, наближених як до Санчеса, так і до ключових фігур опозиції.

Консервативна Народна партія, найбільша група в парламенті, назвавши соціалістів Санчеса партією "повій і корупції". Соціалісти у відповідь заявили, що президентка мадридського регіону Ізабель Діас Аюсо отримує вигоду від корупції свого партнера.

Це чітка стратегія уряду, який атакує Аюсо, щоб відвернути увагу від амністії та скандалу з масками для обличчя, заявив речник Аюсо.

 
ІспаніяКаталоніяКарлес Пучдемон

Останні матеріали

Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Політика
Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Переклад iPress – 22 березня 2024, 14:28
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Політика
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 22 березня 2024, 08:32
Шоу-майстри та шукачі пригод. Тут мали б бути плани України на 2024 рік – Том Купер
Політика
Шоу-майстри та шукачі пригод. Тут мали б бути плани України на 2024 рік – Том Купер
Переклад iPress – 21 березня 2024, 22:57
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Політика
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Переклад iPress – 21 березня 2024, 15:20
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Переклад iPress – 21 березня 2024, 12:19
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
Технології
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
21 березня 2024, 09:45
Виборів в росії не було. Натомість була влаштована ретельно продумана шарада – Енн Епплбом
Політика
Виборів в росії не було. Натомість була влаштована ретельно продумана шарада – Енн Епплбом
Переклад iPress – 21 березня 2024, 08:07
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Політика
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Переклад iPress – 20 березня 2024, 16:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється