Катар не буде посередником в переговорах між Ізраїлем і Хамас – CNN

Сторони відмовляються "від конструктивної взаємодії".

Катар припиняє свою роль посередника в переговорах між Ізраїлем і Хамас тому, що обидві сторони більше не ведуть переговори добросовісно.

Про це пише CNN, посилаючись на двох інформаторів, знайомих з ситуацією

Тривалий час Катар розміщував політичний офіс Хамас в Досі, разом з Єгиптом виступав посередником між двома сторонами, які офіційно не підтримують прямих контактів.

Дипломатичне джерело розказало для CNN, поінформоване з цього питання, повідомило журналістам, що катарський уряд ухвалив таке рішення після того, як дійшов висновку, що обидві сторони відмовляються "від конструктивної взаємодії".

"За винятком короткого сплеску активності минулого місяця, реальних переговорів не було з тих пір, як наприкінці серпня ХАМАС стратив шістьох ізраїльських заручників, знайдених у тунелі в Секторі Гази. Під час тимчасового перемир'я, досягнутого за посередництва Катару та Єгипту в листопаді минулого року, ХАМАС звільнив 105 заручників, а Ізраїль - 240 палестинських в'язнів", - заявили там,

Журналісти додають, що катарці дійшли висновку, що з обох сторін немає достатньої готовності, а посередницькі зусилля стають більше політикою і піаром, ніж серйозною спробою забезпечити мир, врятувати заручників і палестинських мирних жителів.

"Як наслідок, політичний офіс ХАМАС більше не відповідає своєму призначенню", - додало дипломатичне джерело.