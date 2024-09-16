Катар передасть Україні самохідні гаубиці PzH 2000

За словами журналістів, Катар дотримується нейтральної позиції щодо війни в Україні. Будь-яка зміна позиції, особливо щодо постачань зброї, ймовірно, буде супроводжуватися публічними заявами й викличе резонанс у пресі.

Німеччина схвалила продаж уряду Катару вдосконалених колісних САУ RCH калібру 155 мм. Натомість керівництво близькосхідної країни передасть Україні 12 із 24 своїх самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). Перед виправлянням ЗСУ машини доведуть до експлуатаційних стандартів у Німеччині.

Про це пише німецька ілюстрована газета-таблоїд Bild.

За словами авторів новинного сайту Army Recognition, "такий крок знаменує стратегічну зміну і зростання міжнародної підтримки України (escalation in international support — англ.) на тлі конфлікту з росією, що триває". Закупівлі Катаром артилерійських систем RCH 155 дозволяють країні модернізувати свої артилерійські можливості за допомогою передових технологій. Одночасно очікується, що передача Україні гусеничних самохідних гаубиць PzH 2000 істотно посилить артилерійську міць України завдяки передовим характеристикам системи — високої скорострільності, точності наведення і далекобійності.

RCH 155 — високотехнологічна артилерійська система Бундесверу, розробки німецької компанії Krauss-Maffei Wegmann, на колісній базі броньованого автомобіля Boxer. Серед її переваг — підвищена мобільність і автоматизація порівняно з традиційними гусеничними гаубицями. Система оснащена 155-мм гарматою L52 і може комплектуватися високоточними боєприпасами дальністю понад 40 км.

За словами авторів публікації, така угода, крім усього іншого, зміцнює оборонні зв'язки Катару і Німеччини та слугує підмогою для майбутньої технологічної та оборонної співпраці.

Перед постачанням Panzerhaubitze 2000 Україні їх піддадуть комплексній модернізації у ФРН. Очікується, що реконструкція передбачатиме технічний ремонт, оновлення програмного забезпечення та модифікації відповідно до вимог українських військових. Німецькі оборонні підрядники, такі як KMW і Rheinmetall, імовірно, контролюватимуть процес, щоб обладнання доставили в оптимальному стані.

Своєю чергою, роль Німеччини як у постачанні Катару нових артилерійських систем, так і в модернізації гаубиць для України підкреслює її активну участь у міжнародних оборонних питаннях. Така подвійна взаємодія відображає стратегічні інтереси Німеччини та її позицію в підтримці України.

Влада Катару, загалом, дотримується нейтральної позиції щодо війни рф в Україні й часто заявляє про дипломатичні рішення і мирний діалог.

"Будь-яка істотна зміна позиції Катару, особливо в частині військової підтримки, ймовірно, буде супроводжуватися офіційними заявами та широким висвітленням у ЗМІ", — пишуть автори AR, одного з найвідоміших західних видань про безпеку та оборону.

За словами журналістів, якщо рішення Катару про купівлю систем RCH 155 і подальшу передачу Україні половини своїх гаубиць PzH 2000 підтвердиться, це стане визначним розвитком міжнародних зусиль з підтримки Києва.

Такий крок, крім того, що збільшує військові можливості України, ще й вказує на складну мережу глобальних альянсів і оборонних стратегій, покликаних вплинути на становище з безпекою в Європі.