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ПОЛІТИКА

Катар після вимог США просить Хамас покинути країну

09 листопада 2024, 21:01
Катар після вимог США просить Хамас покинути країну
Місто Газа: палестинець веде своє стадо овець повз житловий комплекс, який був сильно пошкоджений в ході боїв між Ізраїлем і ХАМАС. 13 серпня 2014. Фото: АFР
Відмова бойовиків від угоди про звільнення ізраїльських заручників означає, що їхня присутність у Катарі недоцільна, вважає Вашингтон.

Катар після тиску з боку США попросив лідерів Хамас покинути Доху, що стало значною зміною в політиці країни Перської затоки.

Про це повідомляє FT.

За словами джерела видання, прохання з'явилося близько десяти днів тому після інтенсивних обговорень з американськими чиновниками.

Доха прийняла “політичний офіс” Хамас ще в 2012 році, коли війна в Сирії змусила представників угруповання залишити свою базу в Дамаску й США звернулися до Катару з проханням відкрити канал зв'язку з бойовиками.

Катар став ключовим посередником у переговорах між Ізраїлем і Хамас щодо звільнення заручників. Більше сотні ізраїльських заручників були звільнені минулого року в результаті угоди за посередництва Дохи. 

Але відтоді переговори зайшли в глухий кут, і Катару повідомили, що після провалу “неодноразових пропозицій звільнити заручників, лідери [Хамас] більше не є бажаними гостями в столицях будь-якого американського партнера”, розповів FT високопоставлений чиновник адміністрації президента США Джо Байдена.

"Ми чітко дали це зрозуміти Катару після того, як кілька тижнів тому Хамас відхилив чергову пропозицію про звільнення заручників", - додав чиновник.

За його словами, Катар відігравав ключову роль у переговорах про припинення вогню і звільнення решти ізраїльських заручників, яких досі утримують бойовики.

"Але після неодноразових відмов Хамас звільнити навіть невелику кількість заручників, у тому числі нещодавно під час зустрічей у Каїрі, їхня (представників Хамас - ред.) подальша присутність у Досі більше не є доцільною або прийнятною", - сказав чиновник.

Очікується, що члени Хамас, які перебували в Катарі, переїдуть до Туреччини — ця країна вже давно надає притулок політичним діячам угруповання.

За словами арабського дипломата, представники Хамас нещодавно відвідували такі країни, як Туреччина, Іран, Алжир і Мавританія, та обговорили можливість переїзду.

"Катар прийняв лідерів Хамас у першу чергу після того, як отримав зелене світло від американців. Логічно спробувати позбутися їх, коли позиція США зміниться", - додав дипломат.

СШАХАМАСКатар

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