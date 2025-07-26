Катар пригрозив припинити постачання газу до ЄС

Єврокомісія підтвердила отримання подібного листа від Катару ще 13 травня.

Катар офіційно попередив країни Європейського Союзу про можливе припинення постачання скрапленого природного газу (СПГ), якщо не будуть внесені зміни до нового закону ЄС про корпоративну сталу відповідальність.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з листом, який отримали уряд Бельгії та Єврокомісія, міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі висловив стурбованість новою директивою ЄС про належну ретельність у сфері корпоративної стійкості (CSDDD). Цей закон зобов’язує великі компанії виявляти та усувати порушення прав людини й екологічні ризики у своїх ланцюгах постачання.

"Якщо до CSDDD не буде внесено подальших змін, Катар і QatarEnergy серйозно розглянуть альтернативні ринки за межами ЄС для постачання СПГ та інших енергоносіїв", — йдеться в листі від 21 травня.

Катар наразі є третім найбільшим у світі експортером СПГ після США та Австралії й постачає до 14% скрапленого газу в Європу — особливо зросла роль цієї країни після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році.

Єврокомісія підтвердила отримання подібного листа від Катару ще 13 травня. Представник ЄК повідомив, що між державами-членами та європейськими законодавцями тривають переговори щодо можливих змін до CSDDD. У Брюсселі вже запропонували певні пом’якшення, зокрема відтермінування запуску директиви до 2028 року та зменшення кількості обов’язкових перевірок у ланцюгах постачання.

Проте Катар вважає ці зміни недостатніми. Особливе невдоволення в еміраті викликає вимога щодо наявності у компаній плану переходу до кліматичної нейтральності для досягнення цілей Паризької кліматичної угоди.

"Ні держава Катар, ні QatarEnergy не мають планів досягти нульового рівня викидів у найближчому майбутньому", — заявлено в листі.

У додатку до документа Катар прямо запропонував виключити з директиви розділ, що вимагає від компаній плану переходу до вуглецевої нейтральності.

Цей дипломатично-енергетичний тиск із боку Катару може стати серйозним викликом для ЄС, який намагається зменшити залежність від російських енергоносіїв та водночас посилити екологічні стандарти.