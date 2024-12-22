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Катар пригрозив Європі припиненням поставок зрідженого газу – FT

22 грудня 2024, 13:13
Катар пригрозив Європі припиненням поставок зрідженого газу – FT
Фото: з вільних джерел
Це станеться, якщо компанії QatarEnergy загрожуватиме штраф через директиву ЄС про комплексну перевірку корпоративної стійкості.
Катар пригрозив Європі припиненням поставок зрідженого газу (ЗПГ). Це станеться, якщо компанії QatarEnergy загрожуватиме штраф через директиву ЄС про комплексну перевірку корпоративної стійкості.
 
Про це заявив міністр енергетики Катару Саад Шеріда аль-Каабі, пише Financial Times.
 
"Якщо справа дійде до того, що я втрачу 5% свого доходу, вирушивши до Європи, я туди не поїду. Я не блефую. 5% генерованого доходу QatarEnergy означає 5% генерованого доходу держави Катар. Це народні гроші, тому я не можу втратити такі гроші - та й ніхто не погодиться їх втратити", - заявив він.
 
Каабі, вважає, що ЄС має ретельно переглянути директиву про комплексну перевірку корпоративної стійкості.
 
Він також заявив, що його країна Перської затоки не відчуває занепокоєння з приводу обіцянки обраного президента США Дональда Трампа зняти обмеження на експорт зрідженого природного газу.
 
Катар, що входить до числа найбільших світових експортерів ЗПГ, прагне відігравати більш значну роль в Азії та Європі, оскільки конкуренція з боку головного постачальника, яким є США, посилюється. Він планує розширити свої потужності зі зрідження газу до 142 млн тонн на рік до 2027 року з 77 млн тонн.

 

газЄвропаКатарвійна в Україні

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