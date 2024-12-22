Катар пригрозив Європі припиненням поставок зрідженого газу – FT

Катар пригрозив Європі припиненням поставок зрідженого газу (ЗПГ). Це станеться, якщо компанії QatarEnergy загрожуватиме штраф через директиву ЄС про комплексну перевірку корпоративної стійкості.

"Якщо справа дійде до того, що я втрачу 5% свого доходу, вирушивши до Європи, я туди не поїду. Я не блефую. 5% генерованого доходу QatarEnergy означає 5% генерованого доходу держави Катар. Це народні гроші, тому я не можу втратити такі гроші - та й ніхто не погодиться їх втратити", - заявив він.

Каабі, вважає, що ЄС має ретельно переглянути директиву про комплексну перевірку корпоративної стійкості.

Він також заявив, що його країна Перської затоки не відчуває занепокоєння з приводу обіцянки обраного президента США Дональда Трампа зняти обмеження на експорт зрідженого природного газу.

Катар, що входить до числа найбільших світових експортерів ЗПГ, прагне відігравати більш значну роль в Азії та Європі, оскільки конкуренція з боку головного постачальника, яким є США, посилюється. Він планує розширити свої потужності зі зрідження газу до 142 млн тонн на рік до 2027 року з 77 млн тонн.