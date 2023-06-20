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ПОЛІТИКА

Катар укладає другу велику угоду з Китаєм про постачання скрапленого газу

20 червня 2023, 17:41
Катар укладає другу велику угоду з Китаєм про постачання скрапленого газу
Фото: з вільних джерел
Оскільки відносини Пекіна зі США та Австралією – великими експортерами СПГ, напружені, китайські компанії звертаються до Катару.

Катар у вівторок, 20 червня, уклав другу велику угоду про постачання скрапленого природного газу з китайською державною компанією менш ніж за рік, що виводить Азію вперед у перегонах за забезпечення поставок газу з масштабного проєкту Дохи із розширення видобутку.

Про це повідомляє Reuters.

Китайська національна нафтогазова корпорація (CNPC) і QatarEnergy підписали 27-річну угоду, згідно з якою Пекін купуватиме 4 мільйони метричних тонн скрапленого природного газу (СПГ) на рік.

Під час підписання угоди глава QatarEnergy Саад аль-Каабі заявив, що CNPC також візьме участь у розширенні катарського СПГ-проєкту "Північне родовище". Ця частка еквівалентна 5% однієї лінії СПГ потужністю 8 млн тонн на рік.

"Сьогодні ми підписуємо дві угоди, які ще більше посилять наші міцні відносини з одним із найважливіших газових ринків у світі та ключовим ринком для катарських енергетичних продуктів", – сказав Каабі.

У листопаді QatarEnergy уклала ідентичну угоду з китайською компанією Sinopec на постачання 4 млн метричних тонн газу на рік терміном на 27 років. Державний китайський газовий гігант також отримав частку в проєкті.

Азія, з її апетитом до довгострокових угод купівлі-продажу, випередила Європу у "бронюванні" поставок із двоетапного плану Катару з розширення, який збільшить потужності зі скраплення до 126 мільйонів метричних тонн на рік до 2027 року з 77 мільйонів.

За словами Каабі, інші покупці з Азії також ведуть переговори про придбання частки у проєкті.

Катар є великим глобальним експортером СПГ, і конкуренція за нього загострилася з початком війни рф проти України, зокрема, Європа потребує величезних обсягів для заміщення російського трубопровідного газу, який раніше становив майже 40% імпорту континенту.

Оскільки відносини Пекіна зі Сполученими Штатами та Австралією, двома найбільшими конкурентами Катару в експорті СПГ, є напруженими, китайські національні енергетичні компанії все частіше розглядають Катар як більш безпечний об'єкт для інвестицій.

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