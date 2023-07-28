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ПОЛІТИКА

Катар виділив Україні 100 млн доларів на подолання гуманітарної кризи

28 липня 2023, 16:06
Катар виділив Україні 100 млн доларів на подолання гуманітарної кризи
Фото: з вільних джерел
Катар збирається надати допомогу тим, хто змушений залишити тимчасово окуповані території.

Катар виділив 100 млн доларів на подолання гуманітарної кризи в Україні, а також 20 млн доларів для забезпечення африканських країн продовольством.

Про це заявив прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані на спільній пресконференції з українським колегою Денисом Шмигалем у Києві, повідомляє Укрінформ.

"Наш державний правитель готовий виділяти гроші й вже виділив 100 млн доларів для подолання кризи, яка відбувається. Передбачається, що гроші можуть витрачатися на відбудову зруйнованої інфраструктури та для забезпечення прісною, питною водою людей у пошкоджених регіонах", - сказав він.

Премʼєр України своєю чергою подякував колезі за гуманітарну підтримку та уточнив, що, крім іншого, гроші спрямують на відновлення у сферах медичного забезпечення й освіти, гуманітарне розмінування та інші гуманітарні проєкти.

Аль Тані додав, що Катар готовий надати всі необхідні засоби для того, щоб зменшити проблему гуманітарних прав в Україні або взагалі її усунути. За його словами, Катар збирається надати допомогу тим, хто змушений залишити тимчасово окуповані території.

Під час зустрічі прем'єри також відзначили важливість відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи та детально обговорили українську формулу миру. До того ж Катар готовий докласти посередницьких зусиль з метою повернення українських дітей, які незаконно депортовані до росії.

Окрім того, глави урядів домовилися тісно співпрацювати в межах Спільної міжурядової комісії з економічного, торговельного та технічного співробітництва. А також утворити інші спеціалізовані робочі групи й комісії для напрацювання питань у різних сферах: від високих технологій і діджиталізації до постачання питної води в тих регіонах України, де це потрібно.

Прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані прибув з офіційним візитом до України у п'ятницю, 28 липня. Він планує провести низку зустрічей, зокрема зустрівся з главою українського уряду Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Катардопомогавійна в Україні

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