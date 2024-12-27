Катастрофа азербайджанського літака нагадує збитий над Донбасом MH17 – The Telegraph

На фюжеляжі азербайджанського літака були осколкові пошкодження, схожі на ті, що залишилися на корпусі збитого малазійського літака.

Аварія літака "Азербайджанських авіаліній", що впав у Казахстані, схожа на катастрофу рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній", збитого над Україною у 2014 році.

Про це пише The Telegraph.

Неназваний французький авіаційний експерт зазначив, що аварія в Актау на Різдво "нагадує" трагедію MH17, коли підтримувані росією сепаратисти збили пасажирський літак ракетою "земля-повітря" над Донбасом, що призвело до загибелі 298 осіб.

Літак Embraer 190, який здійснював рейс із Баку до Грозного, відхилився від маршруту з невідомих причин і розбився під час посадки в Актау. У катастрофі загинули 38 осіб, 29 вдалося вижити.

На відео з місця події видно, як літак різко знижується і вибухає при зіткненні із землею. На інших кадрах зафіксовані пошкодження літака, зокрема фюзеляж, що відділився від крил, і явні ознаки впливу осколків. Фахівець французького агентства BEA, коментуючи ситуацію на умовах анонімності, сказав, що уламки літака мають "значні пошкодження від осколків". Бакинське видання AnewsZ припускає, що причиною катастрофи могла стати ракета "земля-повітря", випущена російською системою ППО "Панцир-С" над Грозним. Відомо, що в день катастрофи російські системи ППО активно застосовувались для захисту від українських безпілотників. Офіційні джерела повідомляють, що російські аеропорти відмовили літаку в аварійній посадці, через що його направили до Актау.

Це вже другий випадок за останнє десятиліття, коли цивільний літак міг бути збитий ракетами російського виробництва. MH17, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура, був помилково ідентифікований проросійськими силами як український військовий літак.

Розслідування встановило, що MH17 зазнав ураження ракетою "земля-повітря". Отвори від осколків, виявлені на цьому літаку, мають схожість із пошкодженнями Embraer 190.

За словами Метью Борі з Osprey Flight Solutions, обидва випадки могли стати результатом помилкової ідентифікації:

"MH17 був помилково прийнятий за український військовий літак, а AZAL-8243 - за український безпілотник".

Урядові джерела також повідомили, що уламки ракети, яка, ймовірно, вразила літак AZAL, вибухнули поруч із фюзеляжем, спричинивши жертви серед пасажирів та екіпажу.

У справі MH17 розслідування міжнародної групи встановило причетність російських військових. Суд у Нідерландах визнав трьох осіб винними у вбивствах через організацію пуску ракетної системи, яка була використана для атаки на літак.