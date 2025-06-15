Катастрофа Boeing в Індії: загинули сотні, причини поки невідомі

Кількість жертв зросла до 279.

Капітан літака Boeing 787-8 Dreamliner, який розбився в Індії 13 червня, в останні миті перед авіакатастрофою подавав диспетчерській службі сигнал про нездатність літака набрати тягу для зльоту. Міністерство авіації США заявило, що Boeing 787-8 Dreamliner досяг висоти близько 0,2 кілометра, перш ніж стрімко спустився та вдарився об землю за 2 кілометри від аеропорту.

Про останнє повідомлення пілота пише India Today з посиланням на джерела. Про інші наслідки атаки також повідомляє місцева влада, передають The Guardian та BBC.

"Тяга не досягнута", "падіння", "лінія звʼязку під час цієї передачі дуже слабка", "скоро" — це були останні повідомлення, надіслані пілотом Air India до диспетчерської служби повітряного руху (ATC) в аеропорту Ахмедабаду.

Пілот повідомив про небезпеку менш ніж за хвилину після зльоту. Коли служба управління повітряним рухом відреагувала на екстрений виклик пілота, "відповіді не було" — літак упав за кілька секунд. Зараз немає офіційної версії про причини: на місці авіакатастрофи знайшли бортовий самописець, і зараз його розслідують слідчі.

Повну оцінку інциденту завершать протягом трьох місяців. Індійське Бюро з розслідування авіаційних аварій (AAIB) веде розслідування причин катастрофи за участю команд зі США та Великої Британії.

"Розшифровка цієї чорної скриньки дасть глибоке розуміння того, що насправді сталося під час катастрофи", — заявив міністр цивільної авіації Рам Мохан Найду Кінджарапу.

Індійська авіаційна влада не стала вдаватися в припущення щодо причини катастрофи Boeing 787-8 Dreamliner, але наголосила, що "розгляне кожну теорію, що поширюється стосовно катастрофи".

Кількість жертв зросла до 279, пише The Guardian. За даними BBC — до 270. На місці інциденту продовжують розбори уламків та досі встановлюють точну кількість жертв і зіставляють зразки ДНК для підтвердження осіб загиблих.

Сотні родичів жертв аварії надали зразки ДНК у лікарні. Більшість тіл обвуглені або понівечені — це ускладнює процес розпізнавання. Деякі родичі розчаровані тим, що процес триває занадто довго.

Через катастрофу генеральний директорат цивільної авіації Індії (DGCA) наказав провести додаткові перевірки безпеки літаків Boeing 787-8 та 787-9 авіакомпанії Air India, назвавши це «превентивним заходом».

Біля аеропорту міста Ахмедабад 13 червня розбився пасажирський літак з 242 пасажирами на борту — усі, крім одного, загинули. Літак упав на гуртожиток для медиків. Також загинули щонайменше четверо студентів-лікарів та дружина одного лікаря, яка була на пізньому терміні вагітності, а також кілька робітників та продавців, які працювали в цьому районі. Одразу після аварії The New Indian Express писав, що під час авіакатастрофи загинули майже 317 людей — тобто всі, хто був на борту, і ще 75 людей з гуртожитків. Раніше Reuters писало, що загинули не менше ніж 290 людей.