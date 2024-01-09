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ПОЛІТИКА

"Катастрофою" для Заходу буде, якщо путіну дозволять завоювати Україну – глава МЗС Польщі

09 січня 2024, 18:29
Фото: polradio.pl
"За кілька відсотків коштів американського оборонного бюджету українці знищили половину російської армії".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив на важливості продовження підтримки України, а також закликав Конгрес США ухвалити рішення про виділення додаткової допомоги Києву.

Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

Глава польської дипломатії зазначив, що наслідки перемоги путіна в Україні були б "катастрофічними".

"Зрозуміло, що насамперед для України, але також для її сусідів, Європи та всієї системи союзів США", – сказав Сікорський.

За його словами, українці потребують озброєння для протистояння росіянам.

"За кілька відсотків коштів американського оборонного бюджету українці знищили половину російської армії. Ціна стримування путіна після того, як він завоює Україну, буде набагато вищою, ніж ціна збереження підтримки України", – зауважив глава МЗС.

Він додав, що американським законодавцям слід ухвалити закон про продовження допомоги Україні, який допоможе вести оборону від рф.

Нещодавно, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на російські обстріли України 2 січня. Він закликав світ посилити санкції проти росії і надати Україні ракети дальнього радіусу.

війна в Українірф тероризмСікорський

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