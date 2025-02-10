Кая Каллас та Папа Римський Франциск обговорили справедливий мир для України

Каллас опублікувала фото з понтифіком, зазначивши, що у розмові йшлося про потребу "справедливого миру" в Україні.

Глава дипломатії ЄС Кая Калас провела зустріч з Папою Римським Франциском, на якій обговорила, зокрема, необхідність встановити в Україні справедливий мир.

Про зустріч Каллас розповіла у соцмережі Х (Twitter).

Каллас опублікувала фото з понтифіком, зазначивши, що у розмові йшлося про потребу "справедливого миру" в Україні.

"Ми обговорили війну росії в Україні та необхідність справедливого і тривалого миру, який забезпечить майбутнє України", – повідомила Каллас у дописі.

Нещодавно Папа Римський Франциск поспілкувався з молодими українцями та відповів на їхні запитання. Понтифік закликав до патріотизму, а також до прощення ворогів.