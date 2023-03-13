Казахстан арештував майно "роскосмосу" через ракету "Союз-5" – ЗМІ

"роскосмос" заборгував Казахстану 13,5 млрд тенге.

У Казахстані заарештували майно Центру експлуатації наземної космічної інфраструктури, головного оператора російських космодромів. Причиною стала заборгованість на13,5 млрд тенге або 2 млрд рублів перед АТ "Спільне казахстансько-російське підприємство "Байтерек".

Про це повідомляють казахські ЗМІ.

Заборгованість виникла через проведення робіт з оцінки впливу на навколишнє середовище ракети "Союз-5".

Служба приставів Республіки Казахстан заборонила ЦЕНКІ виводити матеріальні цінності та активи з країни, а її керівнику заборонено залишати територію країни до закінчення слідчих дій.

Крім того, жорсткі дії з боку Казахстану могли настати після критики нового глави "роскосмосу" Юрія Борисова міністра зв'язку РК Багдата Мусіна, який займається космічним напрямком. Борисов критикував казахстанську сторону за перенесення термінів будівництва стартового майданчика на півроку. Поточна ситуація може призвести до удару по співпраці росії та Казахстану в галузі космосу.

Як пишуть ЗМІ, під питанням можливість Казахстану використовувати російські ракети для комерційних пусків, як передбачалося раніше. Без цього Астана може більше не мати зацікавленості у спільному проекті "Байтерек".