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Казахстан остаточно відмовився від смертної кари

На пострадянському просторі залишається лише в Білорусі
Казахстан підписав протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права ООН, спрямований на скасування смертної кари. Це стало продовженням курсу країни на гуманізацію кримінального законодавства.
Казахстан остаточно відмовився від смертної кари Фото: uainfo.org

Про це повідомило "РБК-Україна" з посиланням на МЗС Казахстану.

Повідомляється, що сьогодні рішення приєднатися до протоколу скасування смертної кари озвучив президент Касим-Жомарт Токаєв. За його словами, Казахстан прихильний основоположному праву на життя.

Зазначимо, застосування смертної кари в Казахстані було повністю зупинено указом першого президента Нурсултана Назарбаєва з 2004 року. Для того, щоб повністю вилучити норму про страту із законів, ще треба внести зміни в Кримінальний кодекс та конституцію країни.

На пострадянському просторі смертна кара залишається в Білорусі. Президент Олександр Лукашенко заявляв, що скасувати її можуть лише за рішенням референдуму.

Нагадаємо, що раніше Трамп запропонував ввести смертну кару за злочини на ґрунті расизму

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24 09 2020 17:55
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