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ПОЛІТИКА

Казахстан передав 41 генератор для медустанов України

25 грудня 2022, 20:04
Казахстан передав 41 генератор для медустанов України
Фото з вільних джерел
Генератори були передані в області, які перебувають під атаками російських військ — Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську та інші

Казахстан передав Україні 41 генератор вартістю близько півмільйона доларів, які буде розподілено між закладами охорони здоров'я, повідомляє МОЗ України.

Зокрема, вони були передані в області, які перебувають під атаками російських військ — Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську та інші області.

"Щодня окупанти завдають ударів по нашій інфраструктурі, що несе загрозу електропостачанню. Спільно з партнерами ми докладаємо максимум зусиль, щоб в умовах знеструмлення лікарні продовжували працювати та виконувати головне завдання – рятувати життя. Кожен генератор – це гарантія безперебійної роботи операційних, реанімацій та кисневих станцій", - наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Партію генераторів було доставлено завдяки роботі міжпарламентської групи дружби "Україна - Казахстан".

 

 


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