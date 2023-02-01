Казахстан починає закривати своє торговельне представництво в рф

Міністерство торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан підготувало постанову уряду про ліквідацію торговельного представництва у росії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Zakon.kz.

"Ліквідувати державну установу "Торговельне представництво Республіки Казахстан у російській федерації" Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан", – йдеться у документі.

Постанова набуде чинності після того, як її підпише прем'єр-міністр Казахстану Аліхан Смаїлов.