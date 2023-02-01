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ПОЛІТИКА

Казахстан починає закривати своє торговельне представництво в рф

01 лютого 2023, 18:22
Казахстан починає закривати своє торговельне представництво в рф
Фото: pragueprocess.eu

Міністерство торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан підготувало постанову уряду про ліквідацію торговельного представництва у росії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Zakon.kz.

"Ліквідувати державну установу "Торговельне представництво Республіки Казахстан у російській федерації" Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан", – йдеться у документі.

Постанова набуде чинності після того, як її підпише прем'єр-міністр Казахстану Аліхан Смаїлов.

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